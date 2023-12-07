В Украине тяжелая часть зимы еще впереди, — ГУР

Представитель разведки Андрей Юсов предупредил, что рф сохраняет определенные возможности по производству различных видов вооружения.

рф сейчас преимущественно наносит массовые удары по Украине дронами-камикадзе, однако после еще большего похолодания может снова начать бить ракетами. Самая тяжелая часть зимы еще впереди. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"россия сохраняет определенные возможности по производству разных видов вооружения. Это серьезный вызов для украинских сил безопасности и обороны и проукраинской коалиции. Нам нужно больше поддержки. Самая тяжелая часть зимы впереди. Это означает необходимость усиления для Украины систем ПВО", - отметил он.

По словам Юсова, в рф также остается большое количество старого советского вооружения, в том числе бронетехники, однако не все быстро подлежит расконсервации, восстановлению и модернизации.

Представитель ГУР добавил, что рф может восстанавливать количество вооружения и делает это, но не в тех объемах, в которых хотела бы.

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