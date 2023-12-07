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Новые правила исчисления сроков досудебного расследования - стала известна финальная версия Комитета об отмене правок Лозового

Изменения предусматривают, что новые правила будут применяться ко всем уголовным производствам, досудебное расследование или судебное разбирательство которых не завершено до дня вступления в силу Закона об отмене правок Лозового, то есть до 1 января 2024 года.

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  1. В Украине

В Украине тяжелая часть зимы еще впереди, — ГУР

16:15, 7 декабря 2023
Представитель разведки Андрей Юсов предупредил, что рф сохраняет определенные возможности по производству различных видов вооружения.
В Украине тяжелая часть зимы еще впереди, — ГУР
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рф сейчас преимущественно наносит массовые удары по Украине дронами-камикадзе, однако после еще большего похолодания может снова начать бить ракетами. Самая тяжелая часть зимы еще впереди. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"россия сохраняет определенные возможности по производству разных видов вооружения. Это серьезный вызов для украинских сил безопасности и обороны и проукраинской коалиции. Нам нужно больше поддержки. Самая тяжелая часть зимы впереди. Это означает необходимость усиления для Украины систем ПВО", - отметил он.

По словам Юсова, в рф также остается большое количество старого советского вооружения, в том числе бронетехники, однако не все быстро подлежит расконсервации, восстановлению и модернизации.

Представитель ГУР добавил, что рф может восстанавливать количество вооружения и делает это, но не в тех объемах, в которых хотела бы.

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