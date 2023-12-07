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  1. В Украине

30 тысяч гривен мобилизованным: Киевсовет утвердит выделение финансирования на год

12:20, 7 декабря 2023
Киевсовет сегодня утвердит выделение финансирования на 2023-2024 год относительно обещанных 30 тысяч гривен каждому мобилизованному.
30 тысяч гривен мобилизованным: Киевсовет утвердит выделение финансирования на год
Источник фото: ТСН
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Сегодня, 7 декабря, на заседании Киевсовета планируется утверждение выделения финансирования на поддержку киевлян, которые мобилизуются в состав Вооруженных Сил Украины. Согласно решению, на этот год планируется выделить 10 миллионов гривен, а на следующий год - 50 миллионов гривен. Эти средства будут подпадать под программу "Защитник Киева", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По этой программе, как ранее обещалось, Киев будет осуществлять выплату 30 тысяч гривен каждому киевлянину, который был мобилизован с 1 декабря 2023 года. Эта сумма является одноразовой и предназначена для обеспечения новобранцев дополнительной материальной защитой. Запланировано выделить 10 миллионов гривен на 2023 год и 50 миллионов гривен в следующем году с целью поддержки этой инициативы.

Кроме того, в этом году Киевсовет направил почти 7 миллиардов гривен на поддержку защитников. Совет продолжает использовать бюджетные средства для ответа на запросы и потребности военных. В планах - принятие нескольких решений до конца текущего года относительно финансовой помощи подразделениям ВСУ. Подготовка проектов решений на следующее заседание рассматривается с целью выделения более 700 миллионов гривен на эти цели.

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