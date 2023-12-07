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Чоловік посилався на обмеження права виїзду за межі України.

Верховний Суд висловився щодо обов’язку обвинувачення долучати під час судового розгляду всі зібрані під час досудового розслідування докази

При проведенні досліджень експерт використав висновок іншої експертизи, яка стороною обвинувачення не надавалася суду для дослідження, - що вирішив Верховний Суд.

Якщо представник вчинив правочин не в інтересах довірителя, а у власних, то це є підставою для визнання такого правочину недійсним, - Верховний Суд

У такому випадку довіритель не повинен доводити, що цей правочин вчинено не в його інтересах, збитковість правочину, недобросовісність чи нерозумність своїх дій.

Верховна Рада ухвалила зміни до процедур суддівської кар’єри та підвищила зарплати членам ВРП і ВККС

Парламент прийняв в цілому закон щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри, який передбачає підвищення «мінімальної» винагороди членам Вищої ради правосуддя та ВККС до 236 тисяч грн.

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Також пропонується визначити, що відомості про місцезнаходження юридичної особи включаються до єдиного державного реєстру.

  1. В Україні

30 тисяч гривень мобілізованим: Київрада затвердить виділення фінансування на рік

12:20, 7 грудня 2023
Київрада сьогодні затвердить виділення фінансування на 2023-2024 рік щодо обіцяних 30 тисяч гривень кожному мобілізованому.
30 тисяч гривень мобілізованим: Київрада затвердить виділення фінансування на рік
Джерело фото: ТСН
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Сьогодні, 7 грудня, на засіданні Київради планується затвердження виділення фінансування на підтримку киян, які мобілізуються до складу Збройних Сил України. Згідно з рішенням, на цей рік планується виділити 10 мільйонів гривень, а на наступний рік — 50 мільйонів гривень. Ці кошти підпадатимуть під програму «Захисник Києва», – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За цією програмою, як раніше обіцялося, Київ здійснюватиме виплату 30 тисяч гривень кожному киянину, який був мобілізований з 1 грудня 2023 року. Ця сума є одноразовою та призначена для забезпечення новобранців додатковим матеріальним захистом. Заплановано виділити 10 мільйонів гривень на 2023 рік та 50 мільйонів гривень наступного року з метою підтримки цієї ініціативи.

Крім того, цьогоріч Київрада спрямувала майже 7 мільярдів гривень на підтримку захисників. Рада продовжує використовувати бюджетні кошти для відповіді на запити та потреби військових. У планах є ухвалення кількох рішень до кінця поточного року стосовно фінансової допомоги підрозділам ЗСУ. Підготовка проектів рішень на наступне засідання розглядається з метою виділення понад 700 мільйонів гривень на ці цілі.

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