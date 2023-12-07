30 тисяч гривень мобілізованим: Київрада затвердить виділення фінансування на рік

Київрада сьогодні затвердить виділення фінансування на 2023-2024 рік щодо обіцяних 30 тисяч гривень кожному мобілізованому.

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Сьогодні, 7 грудня, на засіданні Київради планується затвердження виділення фінансування на підтримку киян, які мобілізуються до складу Збройних Сил України. Згідно з рішенням, на цей рік планується виділити 10 мільйонів гривень, а на наступний рік — 50 мільйонів гривень. Ці кошти підпадатимуть під програму «Захисник Києва», – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За цією програмою, як раніше обіцялося, Київ здійснюватиме виплату 30 тисяч гривень кожному киянину, який був мобілізований з 1 грудня 2023 року. Ця сума є одноразовою та призначена для забезпечення новобранців додатковим матеріальним захистом. Заплановано виділити 10 мільйонів гривень на 2023 рік та 50 мільйонів гривень наступного року з метою підтримки цієї ініціативи.

Крім того, цьогоріч Київрада спрямувала майже 7 мільярдів гривень на підтримку захисників. Рада продовжує використовувати бюджетні кошти для відповіді на запити та потреби військових. У планах є ухвалення кількох рішень до кінця поточного року стосовно фінансової допомоги підрозділам ЗСУ. Підготовка проектів рішень на наступне засідання розглядається з метою виділення понад 700 мільйонів гривень на ці цілі.

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