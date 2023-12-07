В Україні найважча частина зими ще попереду, — ГУР

Представник розвідки Андрій Юсов попередив, що рф зберігає певні можливості з виробництва різних видів озброєння.

Фото: УНІАН

рф зараз переважно завдає масових ударів по Україні дронами-камікадзе, проте після ще більшого похолодання може знову почати бити ракетами. Найважча частина зими ще попереду. Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"росія зберігає певні можливості з виробництва різних видів озброєння. Це серйозний виклик для українських сил безпеки і оборони і для проукраїнської коаліції. Нам потрібно більше підтримки. Найважча частина зими попереду. Це означає необхідність посилення для України систем ППО", - зазначив він.

За словами Юсова, у рф також залишається велика кількість старого радянського озброєння, у тому числі бронетехніки, однак не все з цього швидко підлягає розконсервації, відновленню і модернізації.

Представник ГУР додав, що рф може відновлювати кількість озброєння і робить це, але не в тих обсягах, у яких би хотіла.

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