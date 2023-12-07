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При проведенні досліджень експерт використав висновок іншої експертизи, яка стороною обвинувачення не надавалася суду для дослідження, - що вирішив Верховний Суд.

Якщо представник вчинив правочин не в інтересах довірителя, а у власних, то це є підставою для визнання такого правочину недійсним, - Верховний Суд

У такому випадку довіритель не повинен доводити, що цей правочин вчинено не в його інтересах, збитковість правочину, недобросовісність чи нерозумність своїх дій.

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НБУ та Кабмін підписали оновлений меморандум для другого перегляду програми МВФ — Андрій Пишний

12:48, 7 грудня 2023
Національний банк та Уряд підписали меморандум про економічну та фінансову політику у новій редакції.
НБУ та Кабмін підписали оновлений меморандум для другого перегляду програми МВФ — Андрій Пишний
Фото: forbes.ua
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Національний банк України та Кабінет міністрів України підписали оновлений меморандум для другого перегляду програми Міжнародного валютного фонду. Про це повідомив очільник Національного банку Андрій Пишний на щорічному форумі корпоративних директорів Професійної асоціації корпоративного управління в Києві.

«Ми отримали висновки на рівні персоналу (МВФ), Національний банк підписав меморандум (про економічну та фінансову політику) у новій редакції, як і уряд. Наразі ми очікуємо рішення ради директорів Міжнародного валютного фонду», - сказав він.

Пишний зазначив, що позитивне рішення ради директорів МВФ означатиме не лише виділення третього траншу в $900 млн, а й підтвердження підтримки міжнародних партнерів України, адже загальна рамка програми EFF обсягом $15,6 млрд становить $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд у негативному.

За його словами, НБУ, як і раніше, очікує отримання 2024 року $38 млрд зовнішньої фінансової допомоги.

Також голова НБУ додав, що ризик переривання такої підтримки залишається ключовим серед ризиків, тим паче, що поганою новиною є потрапляння у складний етап політичної турбулентності у партнерів із коаліції.

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