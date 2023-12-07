НБУ та Кабмін підписали оновлений меморандум для другого перегляду програми МВФ — Андрій Пишний

Національний банк та Уряд підписали меморандум про економічну та фінансову політику у новій редакції.

Фото: forbes.ua

Національний банк України та Кабінет міністрів України підписали оновлений меморандум для другого перегляду програми Міжнародного валютного фонду. Про це повідомив очільник Національного банку Андрій Пишний на щорічному форумі корпоративних директорів Професійної асоціації корпоративного управління в Києві.

«Ми отримали висновки на рівні персоналу (МВФ), Національний банк підписав меморандум (про економічну та фінансову політику) у новій редакції, як і уряд. Наразі ми очікуємо рішення ради директорів Міжнародного валютного фонду», - сказав він.

Пишний зазначив, що позитивне рішення ради директорів МВФ означатиме не лише виділення третього траншу в $900 млн, а й підтвердження підтримки міжнародних партнерів України, адже загальна рамка програми EFF обсягом $15,6 млрд становить $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд у негативному.

За його словами, НБУ, як і раніше, очікує отримання 2024 року $38 млрд зовнішньої фінансової допомоги.

Також голова НБУ додав, що ризик переривання такої підтримки залишається ключовим серед ризиків, тим паче, що поганою новиною є потрапляння у складний етап політичної турбулентності у партнерів із коаліції.

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