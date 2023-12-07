Высший совет правосудия уволил Алексея Сальникова с должности главы ГСА

Глава Государственной судебной администрации совершил дисциплинарный проступок.

Высший совет правосудия 7 декабря 2023 года привлек к дисциплинарной ответственности и уволил с должности председателя Государственной судебной администрации Алексея Сальникова.

Напомним, что НАБУ и САП подозревают Алексея Сальникова в подстрекательстве весной 2023 года к предоставлению неправомерной выгоды судьям КАС ВС в размере $5 тыс. за вынесение «нужного» решения в пользу коммерческого предприятия «Фарватер плюс». В июле Алексея Сальникова уведомили о подозрении, а затем отстранили от должности председателя ГСА.

Как отметила докладчик – член Высшего совета правосудия Елена Ковбий, в действиях Алексея Сальникова усматривается дисциплинарный проступок.

В свою защиту Алексей Сальников сообщил, что фактически он стал жертвой провокации со стороны уроженца РФ Гончара Алексея Викторовича, который в 2012 году был объявлен в розыск в РФ, однако сбежал в Украину, сменил фамилию и получил гражданство Украины.

Алексей Сальников сообщил, что знал Алексея Гончара с 2016 года, а после полномасштабного вторжения РФ в Украину обсуждал с ним вопросы волонтерской помощи военнослужащим.

Как рассказал глава ГСА, Алексей Гончар представлялся ему военнослужащим и рассказывал, что ездит на Бахмутское направление. На самом деле Алексей Гончар хоть и является военнослужащим, однако служит в Киеве в Генеральном штабе.

Какие-либо попытки влияния на судей Верховного Суда Алексей Сальников отрицал.

Также Алексей Сальников рассказал, что Алексей Гончар недавно изменил свои показания, поскольку предприятие «Фарватер плюс» заявило о том, что не уполномочивало Алексея Гончара на «решение» каких-либо вопросов с судебной властью.

Однако, как отметил член Совета правосудия Роман Маселко, данные НСРД свидетельствуют о том, что Алексей Сальников действительно обсуждал с Алексеем Гончаром вопрос о влиянии на судей КАС ВС, а также привлек для этого своего заместителя Максима Пампуру.

В итоге, за предложение уволить Алексея Сальникова с должности главы ГСА проголосовали 16 членов Высшего совета правосудия.

Напомним, что 23 ноября 2023 года Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия предложила Высшему совету правосудия уволить Алексея Сальникова с должности главы Государственной судебной администрации.

Детальнее с подробностями дисциплинарного дела Алексея Сальникова можно ознакомиться по ссылке.

Автор Вячеслав Хрипун

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