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Вызвать в ТЦК смогут и без повесток: как будет проходить усиленная мобилизация

14:32, 14 декабря 2023
В полтавском областном ТЦК рассказали, какие изменения готовят по мобилизации в Украине.
Вызвать в ТЦК смогут и без повесток: как будет проходить усиленная мобилизация
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В Верховной Раде готовят новые изменения в правила мобилизации, которые будут представлены в законопроектах до конца 2023 года. Спикер областного ТЦК Роман Истомин объяснил, как будет проходить усиленная мобилизация в интервью «Суспільне Полтава».

Так, в проектах законов планируется усилить права территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Вызвать в ТЦК смогут и без повесток. Также хотят ужесточить правила военного учета и расширить практику рекрутинга в Вооруженные силы.

Общая мобилизация проходит в Украине с 24 февраля 2022 года непрерывно и продолжалась каждые 90 дней. Мобилизация проходит по мобилизационным планам, устанавливаемым высшим военно-политическим руководством. Изменения в эти планы могут вносить по просьбе Генштаба ― в случае наступательных или оборонительных мер начинается усиленный набор мобилизованных.

Мобилизацию проводят ТЦК на своей территории при содействии местных органов власти. Руководитель ТЦК издает приказ о проведении мобилизации и уполномоченные лица могут вручать повестки. Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, принятый 30 декабря 2022, который начал действовать с 5 января 2023 определяет, кто может вручать повестки, какие категории граждан Украины могут получить повестку и где их вручать.

«Усилить меры мобилизации невозможно, потому что количество личного состава у нас пока не увеличивается. Штаты, которыми были до начала полномасштабного вторжения, так и остались. Меняются, может быть, способы, подходы. Ужесточения мобилизации именно личным составом ТЦК нет и не предусматривается в ближайшее время», ― отметил представитель областного полтавского ТЦК.

По словам Истомина граждане не соблюдают правила военного учета и не сообщают своевременно об изменении места жительства. И именно этот фактор, по его словам, стал ключевым в том, что начали оповещения на блокпостах, на улицах, что так не нравится гражданам.

Спикер областного ТЦК также отметил, что добровольцев очень мало, а потому работники ТЦК мобилизуют немотивированных мужчин.

«В таком случае Украина должна сдаться, если не призывать немотивированных. Но, как показывает практика, немотивированный сейчас гражданин, когда он проходит обучение, он как минимум привыкает к тому, что он военнослужащий, привыкает к ответственности и приобретает определенную мотивацию уже там», — уверен Истомин.

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