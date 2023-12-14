Україна виконала всі умови для вступу до ЄС, — президентка Європарламенту Роберта Мецола

Очільниця Європарламенту закликає ЄС почати переговори щодо вступу України до Євросоюзу.

Україна виконала всі умови для вступу до Європейського союзу. Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола і закликала почати переговори щодо вступу України до ЄС.

«Ми маємо продовжувати демонструвати єдність, лідерство та здатність до дії. Ми маємо вікно можливостей, і ми або тримаємо його відкритим, або, якщо ми його зачинимо, втратимо ці можливості. Це є важливим як для України, так і для Молдови. Обидві країни досягли результатів у найбільш важких обставинах. Наступний крок – це відрити переговори про входження. Таке рішення буде основаним на досягненнях та на повазі до наших критеріїв. Багато з нас пройшли цей шлях, і ми знаємо, наскільки це (рішення - ред.) є важливим для країн-кандидатів та для їх народів, особливо, якщо ви б’єтеся у війні», - сказала Мецола у Брюсселі під час пресконференції за підсумками участі в роботі Європейської ради заявила, передає «Укрінформ».

Вона зауважила, що дискусія серед лідерів має як політичний, так і фінансовий вимір. Залишаючись реалістами, лідери ЄС, за словами Мецоли, мають виявити й стратегічний підхід та створити Український фонд у бюджеті ЄС. Це важливо не лише для України, але й для самого ЄС, оскільки допоможе у відбудові та модернізації України як потенційного члена Європейського Союзу.

Відповідаючи на запитання щодо заперечень за обома напрямками дискусії, що прозвучали з боку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, Роберта Мецола зауважила, що ця ситуація не є новою та вже виникала, зокрема, під час обговорення санкцій ЄС проти рф. Тоді також були сумніви у єдності позицій, але, зрештою, лідерам вдавалося досягти консенсусу. Мецола висловила сподівання, що так відбудеться і цього разу, і Європейська рада прийме рішення, на які «дуже заслуговує» Україна.

Президентка Європарламенту зауважила, що лідери відзначили важливість прийняття Україною законодавчих рішень, зокрема, у сфері захисту прав меншин, що є важливими для угорської сторони. Тож сторони мають поглянути, які занепокоєння все ще існують, і як їх можна вирішити, щоб не допустити твердого «ні» за столом переговорів.

«Подивимося, що принесе сьогоднішній день. Президент Зеленський звертається до Європейської ради, тож я вірю в його здатність переконувати. Я також вірю у здатність прем’єр-міністрів поглянути навколо та сказати – це дійсно компроміс, це дійсно переговори. Давайте подивимося, як нам вдасться надіслати такий сигнал», - сказала Мецола.

«Наші дебати тривають навколо фінансових аспектів, і також навколо політичних аспектів. Є надзвичайно важливим, щоб Україна продовжувала отримувати фінансову допомогу, була спроможною продовжувати захищати себе та боротися за наші цінності. Але це також наша моральна відповідальність - щоб ми були здатними здійснити наступний політичний крок. Я реаліст, але я не налаштована песимістично. Тож, давайте почекаємо та побачимо, яким буде рішення», - додала президент Європарламенту.

Раніше ми писали, що 9 членів ЄС виклали додаткову думку щодо критеріїв вступу до ЄС для країн-кандидатів.

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