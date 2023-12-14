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Україна виконала всі умови для вступу до ЄС, — президентка Європарламенту Роберта Мецола

17:27, 14 грудня 2023
Очільниця Європарламенту закликає ЄС почати переговори щодо вступу України до Євросоюзу.
Україна виконала всі умови для вступу до ЄС, — президентка Європарламенту Роберта Мецола
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Україна виконала всі умови для вступу до Європейського союзу. Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола і закликала почати переговори щодо вступу України до ЄС.

«Ми маємо продовжувати демонструвати єдність, лідерство та здатність до дії. Ми маємо вікно можливостей, і ми або тримаємо його відкритим, або, якщо ми його зачинимо, втратимо ці можливості. Це є важливим як для України, так і для Молдови. Обидві країни досягли результатів у найбільш важких обставинах. Наступний крок – це відрити переговори про входження. Таке рішення буде основаним на досягненнях та на повазі до наших критеріїв. Багато з нас пройшли цей шлях, і ми знаємо, наскільки це (рішення - ред.) є важливим для країн-кандидатів та для їх народів, особливо, якщо ви б’єтеся у війні», - сказала Мецола у Брюсселі під час пресконференції за підсумками участі в роботі Європейської ради заявила, передає «Укрінформ».

Вона зауважила, що дискусія серед лідерів має як політичний, так і фінансовий вимір. Залишаючись реалістами, лідери ЄС, за словами Мецоли, мають виявити й стратегічний підхід та створити Український фонд у бюджеті ЄС. Це важливо не лише для України, але й для самого ЄС, оскільки допоможе у відбудові та модернізації України як потенційного члена Європейського Союзу.

Відповідаючи на запитання щодо заперечень за обома напрямками дискусії, що прозвучали з боку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, Роберта Мецола зауважила, що ця ситуація не є новою та вже виникала, зокрема, під час обговорення санкцій ЄС проти рф. Тоді також були сумніви у єдності позицій, але, зрештою, лідерам вдавалося досягти консенсусу. Мецола висловила сподівання, що так відбудеться і цього разу, і Європейська рада прийме рішення, на які «дуже заслуговує» Україна.

Президентка Європарламенту зауважила, що лідери відзначили важливість прийняття Україною законодавчих рішень, зокрема, у сфері захисту прав меншин, що є важливими для угорської сторони. Тож сторони мають поглянути, які занепокоєння все ще існують, і як їх можна вирішити, щоб не допустити твердого «ні» за столом переговорів.

«Подивимося, що принесе сьогоднішній день. Президент Зеленський звертається до Європейської ради, тож я вірю в його здатність переконувати. Я також вірю у здатність прем’єр-міністрів поглянути навколо та сказати – це дійсно компроміс, це дійсно переговори. Давайте подивимося, як нам вдасться надіслати такий сигнал», - сказала Мецола.

«Наші дебати тривають навколо фінансових аспектів, і також навколо політичних аспектів. Є надзвичайно важливим, щоб Україна продовжувала отримувати фінансову допомогу, була спроможною продовжувати захищати себе та боротися за наші цінності. Але це також наша моральна відповідальність - щоб ми були здатними здійснити наступний політичний крок. Я реаліст, але я не налаштована песимістично. Тож, давайте почекаємо та побачимо, яким буде рішення», - додала президент Європарламенту.

Раніше ми писали, що 9 членів ЄС виклали додаткову думку щодо критеріїв вступу до ЄС для країн-кандидатів.

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