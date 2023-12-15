Нідерланди закликають українських біженців виселитися із притулків

Мін’юст Нідерландів просить українців знайти для себе орендоване житло.

Українських біженців у Нідерландах просять за можливості переселятися із притулків в орендоване житло. Із відповідним закликом звернувся Мін’юст країни, йдеться на сайті посольства України у Нідерландах.

Зазначається, що понад 100 тисяч переселенців уже знайшли притулок у Нідерландах. Багатьма з них опікуються муніципалітети, підтримку яким надають численні неурядові організації та волонтери, а також і багато інших українців, що переїхали до Нідерландів раніше або після початку війни.

Водночас для багатьох муніципалітетів стає важче знайти відповідні місця, а існуючі локації майже заповнені.

«ому ми закликаємо тих українців, які перебувають у притулках і мають змогу самостійно винаймати житло, обміркувати таку можливість. Якщо ви приїхали до Нідерландів вперше, ви можете вказати таке бажання, коли реєструватиметесь у першому пункті прибуття, і наприклад, також отримати інформацію про нідерландський ринок житла в країні», - йдеться у повідомленні.

У відомстві також додали, що нині прагнуть «забезпечити найбільш уразливі категорії біженців з України в Нідерландах нагальним житлом».

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