У Данії та Нідерландах заарештовано чотирьох осіб за підозрою в терористичній змові

Поки невідомі мотиви, проте розслідування показало, що мережа людей готувала терористичний акт.

Джерело фото: Укрінформ

В Данії та Нідерландах було заарештовано чотирьох осіб під підозрою в підготовці терористичної атаки, – повідомляє Reuters.

Поки невідомо, чи були мотиви підозрюваних пов'язані з ісламістськими організаціями або ультраправими групуваннями. Данська служба безпеки та розвідки PET вже у серпні попереджала про загрозу для країни після антиісламських акцій, під час яких було пошкоджено кілька примірників Корану.

«Розслідування показало, що мережа людей готувала терористичний акт», – заявив головний суперінтендант PET Флеммінг Дрейер, додаючи: «арешти і рейди, які ми проводимо сьогодні, ґрунтуються на інтенсивному розслідуванні, яке PET проводив у тісній співпраці з нашими партнерами за кордоном»

За його словами, поліцейські обшуки проводяться по всій країні і були заплановані на ранній етап розслідування.

Згідно з Драєром, мережа підозрюваних мала зв'язки з організованою злочинністю в Данії та за її межами, зокрема з групою Loyal To Familia або LTF, однак він утримався від конкретизації можливих мотивів.

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