В Україні значно зросли ціни на мандарини з Туреччини

В середньому ці фрукти здорожчали на 30%.

В Україні подорожчали мандарини турецького виробництва – в середньому на 30%, інформує East Fruit.

Причина в тому, що погода призвела до затримок у збиранні та відвантаженні цих фруктів, а також вплинула на ціни.

Міжнародний експерт з плодоовочевої торгівлі Федір Рибалко розповів, що наразі садівники Туреччини реалізують мандарини за ціною $0,30-0,35/кг. Готові до експорту мандарини продаються вже по $0,55/кг. Проте неможливо виключити подальше збільшення вартості цих фруктів.

Оскільки Туреччина є головним світовим експортером мандаринів, ця ситуація не могла не вплинути на ціни в регіоні. У країнах Східної Європи за останні тижні ціни на свіжі мандарини значно підвищилися.

Найбільше зростання зафіксовано в Україні, у Молдові за останні два тижні ціни на мандарини зросли на 11%.

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