В Украине значительно выросли цены на мандарины из Турции

В среднем эти фрукты подорожали на 30%.

В Украине подорожали мандарины турецкого производства – в среднем на 30%, информирует East Fruit.

Причина в том, что погода привела к задержкам сбора и отгрузки этих фруктов, а также повлияла на цены.

Международный эксперт по плодоовощной торговле Федор Рыбалко рассказал, что в настоящее время садоводы Турции реализуют мандарины по цене $0,30-0,35/кг. Готовые к экспорту мандарины продаются по $0,55/кг. Однако невозможно исключить дальнейшее увеличение стоимости этих фруктов.

Поскольку Турция является главным мировым экспортером мандаринов, эта ситуация не могла не отразиться на ценах в регионе. В странах Восточной Европы в последние недели цены на свежие мандарины значительно повысились.

Наибольший рост зафиксирован в Украине, в Молдове в последние две недели цены на мандарины выросли на 11%.

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