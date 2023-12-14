Финляндия может снова закрыть пункты пропуска на границе с рф — СМИ

Правительство Финляндии соберется, чтобы принять решение о новых пограничных решениях.

В четверг, 14 декабря, правительство Финляндии планирует принять решение о повторном закрытии всех пунктов пропуска на границе с рф, сообщает издание Helsingin Sanomat.

Источник утверждает, что для принятия решения финское правительство соберется вечером. Канцлер юстиции еще должен высказать свое мнение, но политическая воля относительно закрытию границы уже есть.

Это решение объясняют тем, что россия снова начала направлять искателей убежища к финской границе.

По данным HS, подготовка к закрытию границы началась сразу после того, как два дня назад правительство решило открыть пограничные посты Ниирала и Ваалимаа.

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