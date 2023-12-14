В Киеве планируют сделать одноразовую оплату проезда на маршруте закрытых станций метро

В Киеве от станции "Теремки" до центра города хотят сделать разовую оплату проезда.

В ответ на проблему двойной оплаты проезда в связи с ремонтом на "синей" ветке метро Киева, решено ввести одноразовую оплату на маршруте от станции "Теремки" до центра города. Об этом сообщил директор департамента транспорта КГГА Руслан Кандибор во время телемарафона.

Запуск "челночного" движения между станциями "Демеевская" и "Теремки" значительно упростил перемещение людей, поскольку подтопленный тоннель между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" привел к отсутствию связи. Кандибор отметил, что в течение одного дня более 4 тысяч человек воспользовались этим новым маршрутом.

Относительно тройной оплаты за проезд тем, кто путешествует от "Теремков" до центра Киева, Кандибор сообщил, что этот вопрос уже рассматривается. На сегодня оплата за этот маршрут происходит трижды, но уже вынесен на сессию проект решения, согласно которому будет осуществляться оплата только за одну поездку с помощью транспортной карты киевлянина.

Кандибор объяснил, что если пассажир сначала пользуется метрополитеном, а затем пересаживается на наземный транспорт и на обратном пути снова использует метро, то оплата будет осуществляться только за первую поездку. Такая система должна обеспечить, что человек не платит дважды или трижды за проезд, а только один раз на маршруте "синей" ветки метрополитена.

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