У Києві планують зробити одноразову оплату проїзду на маршруті закритих станцій метро

У Києві від станції «Теремки» до центру міста хочуть зробити разову оплату проїзду.

У відповідь на проблему подвійної оплати проїзду у зв'язку з ремонтом на «синій»гілці метро Києва, вирішено запровадити одноразову оплату на маршруті від станції «Теремки» до центру міста. Про це повідомив директор департаменту транспорту КМДА Руслан Кандибор під час телемарафону.

Запуск «човникового» руху між станціями «Деміївська» і «Теремки» значно спростив переміщення людей, оскільки підтоплений тонель між станціями «Либідська» і «Деміївська» призвів до відсутності зв'язку. Кандибор зазначив, що протягом одного дня понад 4 тисячі людей скористалися цим новим маршрутом.

Щодо потрійної оплати за проїзд тим, хто подорожує від «Теремків» до центру Києва, Кандибор повідомив, що це питання вже розглядається. На сьогодні оплата за цей маршрут відбувається тричі, але вже винесений на сесію проект рішення, згідно якого буде здійснюватися оплата лише за одну поїздку за допомогою транспортної карти киянина.

Кандибор пояснив, що якщо пасажир спочатку користується метрополітеном, а потім пересідає на наземний транспорт і на зворотньому шляху знову використовує метро, то оплата буде здійснюватися лише за першу поїздку. Така система має забезпечити, що людина не платить двічі або тричі за проїзд, а лише один раз на маршруті «синьої» гілки метрополітену.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.