Естонія надасть Україні пакет військової допомоги на 80 млн євро: що туди увійде

Пакет включає протитанкові комплекси Javelin, кулемети, боєприпаси для стрілецької зброї та транспортні засоби.

Уряд Естонії схвалив надання військової допомоги Україні на 80 млн євро. Про це повідомило Міноборони балтійської країни.

Зазначається, що цей пакет включає "велику кількість" протитанкових комплексів Javelin, кулемети, боєприпаси для стрілецької зброї, різні транспортні засоби та вожну техніку, а також водолазне спорядження.

Відомство не розголошує точну кількість допомоги з міркувань безпеки.

"Цей пакет допомоги сформований з метою отримання максимальної користі для України без шкоди для власної обороноздатності Естонії. Ми замінюємо необхідні запаси", – заявив міністр оборони Ханно Певкур.

За його словами, Естонія продовжить надавати значну та стійку підтримку Україні, поки Київ не виграє війну.

Раніше ми писали, що Україна отримала рекордні $900 млн від МВФ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.