У Києві реставрують садибу Терещенка

Подальше використання відреставрованої будівлі ще не вирішено, втім пріоритетним напрямом імовірніше всього буде музейна діяльність, кажуть у КМДА.

Джерело фото: dsnews.ua

Відому столичну пам’ятку архітектури – садибу Терещенка – повернули до комунальної власності територіальної громади Києва. І тепер на неї очікує реставрація. Про це повідомив заступник голови КМДА Владислав Андронов.

На виконання постанови Великої Палати Верховного Суду від 12 вересня 2023 року Департамент комунальної власності м. Києва провів державну реєстрацію права комунальної власності на об’єкт культурної спадщини – садибу Терещенка.

Як наголосив Владислав Андронов, наступні кроки будуть направлені винятково на те, щоб відреставрувати будівлю та дати їй друге життя. Заступник голови КМДА зазначив, що подальше використання відреставрованої будівлі ще не вирішено, втім пріоритетним напрямом імовірніше всього буде музейна діяльність.

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