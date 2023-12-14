В Киеве реставрируют усадьбу Терещенко

Дальнейшее использование отреставрированного здания еще не решено, впрочем, приоритетным направлением вероятнее всего будет музейная деятельность, говорят в КГГА.

Источник фото: dsnews.ua

Известный столичную памятку архитектуры – усадьбу Терещенко – вернули в коммунальную собственность территориальной громады Киева. И теперь на нее ожидает реставрация. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Владислав Андронов.

Во исполнение постановления Большой Палаты Верховного Суда от 12 сентября 2023 года Департамент коммунальной собственности г. Киева провел государственную регистрацию права коммунальной собственности на объект культурного наследия – усадьбу Терещенко.

Как отметил Владислав Андронов, следующие шаги будут направлены исключительно на то, чтобы отреставрировать здание и дать ему вторую жизнь. Заместитель главы КГГА отметил, что дальнейшее использование отреставрированного здания еще не решено, впрочем, приоритетным направлением вероятнее всего будет музейная деятельность.

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