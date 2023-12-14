Эстония предоставит Украине пакет военной помощи на 80 млн евро: что туда войдет

Пакет включает в себя противотанковые комплексы Javelin, пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия и транспортные средства.

Правительство Эстонии одобрило предоставление военной помощи Украине на 80 млн евро. Об этом сообщило Минобороны балтийской страны.

Сообщается, что этот пакет включает в себя "большое количество" противотанковых комплексов Javelin, пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия, различные транспортные средства и военную технику, а также водолазное снаряжение.

Ведомство не разглашает точное количество пособий по соображениям безопасности.

"Этот пакет помощи сформирован с целью получения максимальной пользы для Украины без ущерба для собственной обороноспособности Эстонии. Мы заменяем необходимые запасы", – заявил министр обороны Ханно Певкур.

По его словам, Эстония продолжит оказывать значительную и устойчивую поддержку Украине, пока Киев не выиграет войну.

Ранее сообщалось, что Украина получила рекордные $900 млн от МВФ.

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