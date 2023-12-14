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Украина получила рекордные $900 млн от МВФ: куда пойдут деньги

14:31, 14 декабря 2023
В рамках третьего транша по программе расширенного финансирования от МВФ, Украина получила около 900 миллионов долларов США.
Украина получила рекордные $900 млн от МВФ: куда пойдут деньги
Источник фото: Минфин
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Сегодня, 14 декабря, Украина получила третий транш финансирования примерно на 900 миллионов долларов США от Международного валютного фонда в рамках программы расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF). Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Получение этой суммы является результатом успешного второго обзора программы EFF Исполнительным советом МВФ.

"Мощная и крайне важная поддержка от Фонда поможет своевременно профинансировать приоритетные расходы государственного бюджета и обеспечить макроэкономическую стабильность в условиях военного положения. Программа EFF и в дальнейшем будет составлять надежную основу для развития экономической программы Правительства Украины на пути к полной интеграции в ЕС", - рассказал Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Ранее, 11 декабря, Исполнительный совет МВФ завершил второй обзор программы расширенного финансирования для Украины.

Итак, в целом Украина уже привлекла около 4,5 миллиарда долларов США из предусмотренной программой суммы в 15,6 миллиарда долларов США (11,6 миллиарда СПЗ).

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