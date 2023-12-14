Палата представителей США официально одобрила расследование по импичменту Байдена

Белый дом считает, что это расследование необоснованно фактами и политически мотивировано.

Палата представителей Конгресса США проголосовала за официальное разрешение на текущее расследование по импичменту президента Джо Байдена. Об этом сообщает Reuters.

Среди республиканцев голоса разделились 221 против 212 в пользу разрешения на расследование, которое должно выяснить, получил ли Байден неправомерную выгоду от иностранных деловых соглашений своего 53-летнего сына Хантера Байдена. Перед этим младший Байден отказался дать показания в закрытом режиме.

Республиканцы неформально начали расследование еще за три месяца до этого. После этого голосования республиканцы получают больше юридических инструментов, чтобы потребовать администрацию Байдена сотрудничать по этому вопросу.

Белый дом отвергает расследование как не подкрепленное фактами и политически мотивированное.

Отмечается, что запущенная республиканцами процедура почти гарантированно не позволит устранить Байдена с должности, как этого не удалось сделать и с 45-м президентом Дональдом Трампом.

Даже если Палата представителей проголосует за импичмент, следующим шагом должно быть голосование в Сенате, где президента должно признать виновным две трети сенаторов. Это практически невозможно, поскольку там большинство имеют демократы с преимуществом 51 против 49, сообщает издание.

Ранее мы писали, что сыну Байдена вторично предъявили обвинение в уклонении от налогов.

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