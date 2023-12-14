Палата представників США офіційно схвалила розслідування щодо імпічменту Байдена

Білий дім вважає, що це розслідування необґрунтоване фактами та політично мотивоване.

Палата представників Конгресу США проголосувала за офіційний дозвіл на поточне розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена. Про це повідомляє Reuters.

Серед республіканців голоси розділилися 221 проти 212 на користь дозволу на розслідування, яке мая з’ясувати, чи отримав Байден неправомірну вигоду від закордонних ділових угод свого 53-річного сина Хантера Байдена. Перед цим молодщий Байден відмовився дати свідчення в закритому режимі.

Республіканці неформально почали розслідування ще за три місяці до цього. Після цього голосування республіканці отримують більше юридичних інструментів, щоб вимагати адміністрацію Байдена співпрацювати у цьому питанні.

Білий дім відкидає розслідування як таке, що не підкріплене фактами і політично вмотивоване.

Зазначається, що запущена республіканцями процедура майже гарантовано не дозволить їм усунути Байдена з посади, як цього не вдалося зробити і з 45-м президентом Дональдом Трампом.

Навіть якщо Палата представників проголосує за імпічмент, наступним кроком має бути голосування у Сенаті, де президента мають визнати винним дві третини сенаторів. Це практично неможливо, оскільки там більшість мають демократи з перевагою 51 проти 49, повідомляє видання.

Раніше ми писали, що сину Байдена вдруге висунули обвинувачення в ухиленні від сплати податків.

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