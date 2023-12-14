Лідери ЄС намагаються дійти згоди про виділення Україні 50 млрд євро допомоги та відкриття дверей до ЄС

Близько семи країн ЄС наголосили, що 50 мільярдів євро, виділених Києву, мають бути пов'язані з грошима на інші європейські пріоритети, такі як боротьба з міграцією, саме для того, щоб уникнути внутрішньої критики.

14-15 грудня у Брюсселі триває Саміт лідерів Євросоюзу. 27 держав-членів ЄС на даний час щосили намагаються одноголосно домовитися про довгостроковий пакет допомоги Києву у розмірі 50 мільярдів євро, а також про відкриття дверей для майбутнього членства. Про це пише Politico. У той час як 60 мільярдів доларів військової та гуманітарної допомоги Україні «застрягли» у Конгресі США, підтримка Брюсселя необхідна для продовження боротьби Києва проти рф.

Нездатність дійти згоди щодо такого історичного рішення, як відкрити двері ЄС для України, заплямила б імідж європейської єдності не лише щодо довгострокової підтримки ЄС України, а й щодо спільних геополітичних амбіцій, зазначає Politico.

ЄС зараз перевіряє межі обіцянки «стільки, скільки потрібно», заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, один із найстійкіших прихильників України. «Мабуть, стільки, скільки буде потрібно, значить, поки ми зможемо домовитися. Якщо ми не зможемо, то, очевидно, це матиме величезні наслідки насамперед в Україні, але не лише там».

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цього разу відмовляється не лише від додаткових грошей для України, а й від початку переговорів про вступ з Києвом, називаючи останню пропозицію «необґрунтованою та погано підготовленою». Натомість Орбан хоче стратегічних дебатів щодо політики ЄС стосовно України.

Півдюжини високопосадовців ЄС та дипломатів з усього блоку підкреслили, що Угорщина ізольована у своїй позиції, а 26 інших країн-членів, як і раніше, підтримують Україну і хочуть, щоб Київ став частиною клубу у довгостроковій перспективі.

Однак у приватному порядку багато хто визнає, що війна більше не є головним пріоритетом у повсякденному житті більшості лідерів ЄС.

«Сумніви зростають», — сказав один чиновник ЄС, якому, як і іншим цитованим, було надано анонімність, щоб говорити відверто. «Наскільки запекла ситуація на полі бою? Скільки грошей ми увіллємо? Популісти по всій Європі осідлають цю хвилю найближчими місяцями».

З наближенням червневих європейських виборів лідери ЄС побоюються віддавати перевагу Україні над повсякденними турботами своїх громадян, пише видання. Близько семи країн ЄС наголосили, що 50 мільярдів євро, виділених Києву, мають бути пов'язані з грошима на інші європейські пріоритети, такі як боротьба з міграцією саме для того, щоб уникнути внутрішньої критики.

«Тепер ми бачимо нову групу країн, які іноді виглядають так, ніби вони передумали щодо вступу України до ЄС», — сказав один із високопоставлених дипломатів ЄС, пославшись на бажання Австрії, щоб майбутнє членство України було пов'язане з наступними кроками щодо Боснії та Герцеговини.

Лідери ЄС та їхні помічники ведуть гарячкові переговори з Угорщиною щодо угоди про надання Орбану більшої кількості грошей ЄС в обмін на зняття з нього вето на допомогу Україні. Якщо ця стратегія зазнає невдачі, лідери готують альтернативні плани щодо доставки грошей в Україну через двостороннє фінансування.

За словами дипломатів ЄС, угода про розширення виявиться складнішою. Теоретично це можна було б відкласти доти, доки лідери ЄС не зберуться знову у березні.

Проте з політичного погляду така затримка стане величезним ударом по Україні та іміджу ЄС, тим більше, що Брюссель запевнив Україну, що рішення буде ухвалено.

Нагадаємо, 12 грудня Єврокомісія вирішила створити Реєстр прозорості організацій, щоб «вивести на світло» прихований вплив іноземних лобістів на політику у країнах ЄС. Так, в Реєстрі прозорості пропонується зареєструвати суб’єктів, які здійснюють діяльність із представництва інтересів від імені третьої країни. Державам-членам ЄС буде запропоновано створити або адаптувати існуючі національні реєстри для цієї мети. Як зазначається на сайті Єврокомісії, в ЄС зростає занепокоєння, що «відкритість європейських суспільств може бути використана іноземними урядами»: «Недавнє опитування Євробарометра показує, що 81% європейців вважають, що іноземне втручання в наші демократичні системи є серйозною проблемою, яку необхідно вирішити. Настав час «вивести на світло» прихований іноземний вплив».

Автор: Наталя Мамченко

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