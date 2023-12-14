Лидеры ЕС пытаются прийти к согласию о выделении Украине 50 млрд евро помощи и об открытии дверей в ЕС

Около семи стран ЕС подчеркнули, что 50 миллиардов евро, выделенных Киеву, должны быть связаны с деньгами на другие европейские приоритеты, такие как борьба с миграцией, именно для того, чтобы избежать внутренней критики

14-15 декабря в Брюсселе проходит Саммит лидеров Евросоюза. 27 государств-членов ЕС в настоящее время изо всех сил пытаются единогласно договориться о долгосрочном пакете помощи Киеву в размере 50 миллиардов евро, а также об открытии дверей для будущего членства. Об этом пишет Politico. В то время как 60 миллиардов долларов военной и гуманитарной помощи Украине «застряли» в Конгрессе США , поддержка Брюсселя необходима для продолжения борьбы Киева против рф.

Неспособность прийти к согласию по такому историческому решению, как открыть двери ЕС для Украины, запятнала бы имидж европейского единства не только в плане долгосрочной поддержки ЕС Украины, но и в отношении общих геополитических амбиций, отмечает Politico.

ЕС сейчас проверяет пределы обещания «столько, сколько потребуется», заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, один из самых стойких сторонников Украины. «Видимо, столько, сколько потребуется, значит, пока мы сможем договориться. Если мы не сможем, то, очевидно, это будет иметь огромные последствия, прежде всего в Украине, но не только там».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на этот раз отказывается не только от дополнительных денег для Украины, но и от начала переговоров о вступлении с Киевом, называя последнее предложение «необоснованным и плохо подготовленным». Вместо этого Орбан хочет стратегических дебатов по политике ЕС в отношении Украины.

Полдюжины высокопоставленных чиновников ЕС и дипломатов со всего блока подчеркнули, что Венгрия изолирована в своей позиции, а 26 других стран-членов по-прежнему поддерживают Украину и хотят, чтобы Киев стал частью клуба в долгосрочной перспективе.

Однако в частном порядке многие признают, что война больше не является главным приоритетом в повседневной жизни большинства лидеров ЕС.

«Сомнения растут», — сказал один чиновник ЕС, которому, как и другим цитируемым, была предоставлена ​​анонимность, чтобы говорить откровенно. «Насколько отчаянна ситуация на поле боя? Сколько еще денег мы вольем? Популисты по всей Европе оседлают эту волну в ближайшие месяцы».

По мере приближения июньских европейских выборов лидеры ЕС опасаются отдавать предпочтение Украине над повседневными заботами своих граждан, пишет издание. Около семи стран ЕС подчеркнули, что 50 миллиардов евро, выделенных Киеву, должны быть связаны с деньгами на другие европейские приоритеты, такие как борьба с миграцией, именно для того, чтобы избежать внутренней критики.

«Теперь мы видим новую группу стран, которые иногда выглядят так, будто они передумали по поводу вступления Украины в ЕС», — сказал один из высокопоставленных дипломатов ЕС, сославшись на желание Австрии, чтобы будущее членство Украины было связано с последующими шагами по вопросу Боснии и Герцеговины.

Лидеры ЕС и их помощники ведут лихорадочные переговоры с Венгрией о соглашении о предоставлении Орбану большего количества денег ЕС в обмен на снятие с него вето на помощь Украине. Если эта стратегия потерпит неудачу, лидеры готовят альтернативные планы по доставке денег в Украину посредством двустороннего финансирования.

По словам дипломатов ЕС, соглашение о расширении окажется более трудным. Теоретически это можно было бы отложить до тех пор, пока лидеры ЕС не соберутся вновь в марте.

Однако с политической точки зрения такая задержка станет огромным ударом по Украине и имиджу ЕС, тем более что Брюссель заверил Украину, что решение будет принято.

Напомним, 12 декабря Еврокомиссия решила создать Реестр прозрачности организаций, чтобы «вывести на свет» скрытое влияние иностранных лоббистов на политику в странах ЕС. Так, в Реестре прозрачности предлагается зарегистрировать субъекты, осуществляющие деятельность по представительству интересов от имени третьей страны. Государствам-членам будет предложено создать или адаптировать существующие национальные реестры для этой цели. Как отмечается на сайте Еврокомиссии, в ЕС растет обеспокоенность тем, что «открытость европейских обществ может быть использована иностранными правительствами»: «Недавний опрос Евробарометра показывает, что 81% европейцев считают, что иностранное вмешательство в наши демократические системы является серьезной проблемой, которую необходимо решить. Пора «вывести на свет» скрытое иностранное влияние».

Автор: Наталья Мамченко

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