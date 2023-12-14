В Киевской области суд наказал мужчину, который изнасиловал племянницу

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал 14-летнюю девушку.

В Киевской области суд признал мужчину виновным в изнасиловании. Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, в декабре 2019 года в Фастовском районе 14-летняя девочка пришла в гости к своему родному дяде. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина захлопнул за племянницей дверь и изнасиловал ее.

«Младший брат и подружка услышали крики девочки и через окно увидели, как осужденный насилует несовершеннолетнюю. Дети позвонили по телефону ее матери, которая вызвала полицию», - сказано в сообщении.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Одессе таксист ограбил и изнасиловал пассажирку.

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