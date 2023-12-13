В Одессе таксист ограбил и изнасиловал пассажирку

Мужчина напал на женщину, угрожая ножом.

В Одессе задержан таксист по подозрению в ограблении и изнасиловании своей пассажирки. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что мужчина вывез пассажирку за город, угрожал ножом, после чего изнасиловал и забрал более восьми тысяч гривен, а затем вытащил из телефона жертвы сим-карту, покинул женщину и уехал.

Случай произошел, когда пострадавшая после работы собиралась на такси доехать домой. Получив заказ, водитель перезвонил ей и предложил сменить маршрут, что ему дорогой нужно заехать по делам домой.

На следующий день после нападения полиция разыскала таксиста. У него изъяли нож и часть денег пострадавшей, остальную сумму он успел потратить.

Ранее злоумышленник был судим за разбойное нападение и автоугон.

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