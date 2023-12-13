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В Тернополе наказали вандала, который облил краской памятник Бандере

07:56, 13 декабря 2023
Мужчина вместе с сообщницей по заказу совершили акт вандализма.
В Тернополе наказали вандала, который облил краской памятник Бандере
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В Тернополе суд назначил наказание мужчине, облившим красной краской памятник Степану Бандере. Злоумышленник вместе с сообщницей приехали из Житомира, чтобы облить монумент. Об этом пишет zaxid.net. 

Отмечается, что они сделали это по заказу. У заказчика возникло желание надругаться над памятником Степану Бандере. Для этого мужчина подыскал двух исполнителей – женщину и другого мужчину из Житомира.

«Ночью 14 декабря 2021 года заказчик обратился к малознакомой женщине с предложением за денежное вознаграждение облить красной краской памятник Бандере. Это предложение она согласилась и отметила, что найдет соисполнителя. В тот же день в Житомире она получила 1600 гривен предоплаты на банковскую карту. Женщина договорилась с обвиняемым о совместном совершении преступления и предложила передать часть средств. После чего они сели в автомобиль марки Opel Askona и приехали в Тернополь», – говорится в сообщении.

Уже в городе женщина за полученные деньги приобрела банку красной краски, после чего они с сообщником поехали к памятнику. Женщина сидела внутри салона, а мужчина подошел к монументу и бросил несколько бутылок с краской в него. После этого он сел в машину и уехал из Тернополя.

Через час заказчик перечислил вторую часть суммы исполнителям в размере 3695 гривен.

В суде мужчина свою вину полностью признал. Поскольку он ранее был приговорен к грабежу и полностью не отбыл меру своего предварительного наказания, то суд присудил ему 4 года заключения. Также он должен заплатить 4290 гривен за проведение криминалистических экспертиз в бюджет государства.

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