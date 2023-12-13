У Тернополі покарали вандала, який облив фарбою пам'ятник Бандері

Чоловік разом зі спільницею на заказ вчинили акт вандалізму.

Фото: поліція

У Тернополі суд призначив покарання чоловіку, який облив червоною фарбою пам’ятник Степану Бандері. Зловмисник разом зі спільницею приїхали з Житомира, щоб облити монумент. Про це пише zaxid.net.

Зазначається, що вони зробили це на замовлення. У замовника виникло бажання вчинити наругу над пам’ятником Степану Бандері. Для цього чоловік підшукав двох виконавців – жінку та іншого чоловіка з Житомира.

«Вночі 14 грудня 2021 року замовник звернувся до малознайомої жінки із пропозицією за грошову винагороду облити червоною фарбою пам’ятник Бандері. На цю пропозицію вона погодилася і зазначила, що знайде співвиконавця. Того ж дня в Житомирі вона отримала 1600 гривень передоплати на банківську картку. Жінка домовилася з обвинуваченим про спільне вчинення злочину і запропонувала передати частину коштів. Після чого вони сіли в автомобіль марки Opel Askona і приїхали в Тернопіль», – йдеться у повідомленні.

Вже місті жінка за отримані гроші придбала банку червоної фарби, після чого вони зі спільником поїхали до пам’ятника. Жінка сиділа всередині салону, а чоловік підійшов до монумента і кинув кілька пляшок з фарбою в нього. Після цього він сів в машину і виїхав з Тернополя.

Через годину замовник переказав другу частину суми виконавцям в розмірі 3695 гривень.

В суді чоловік свою вину повністю визнав. Оскільки він раніше був засуджений за грабіж і повністю не відбув міру свого попереднього покарання, то суд присудив йому 4 роки ув’язнення. Також він має сплатити 4290 гривень за проведення криміналістичних експертиз в бюджет держави.

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