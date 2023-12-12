Україна вже побила два рекорди енергоспоживання за опалювальний сезон – Денис Шмигаль

За словами Прем'єра, найвищими показники були 7 та 11 грудня.

Джерело фото: kmu.gov.ua

В українській енергомережі з’являється дефіцит потужності, який доводиться компенсувати залученням аварійної допомоги від європейських сусідів. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 12 грудня.

Прем’єр повідомив, що Україна вже побила два рекорди споживання за опалювальний сезон. Найвищими показники були 7 та 11 грудня.

«Україна увійшла в стійкий зимовий температурний режим. Це означає, що навантаження на нашу енергетичну систему зросло. І водночас ворог намагається завдати українській енергетиці якнайбільшої шкоди», — сказав Прем’єр-міністр.

«Сьогодні кожен українець може зробити свій внесок у нашу енергетичну стійкість. Для цього достатньо заощаджувати електроенергію, особливо в пікові вечірні та ранкові години. Розумне споживання допоможе збалансувати енергосистему та уникнути планових вимкнень», — наголосив очільник Уряду.

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