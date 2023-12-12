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Рада ЄС і Європарламент узгодили правила заморожування і конфіскації злочинних грошей

18:20, 12 грудня 2023
У Брюсселі розраховують, що це підвищить потенціал держав-членів ЄС у боротьбі з організованою злочинністю.
Рада ЄС і Європарламент узгодили правила заморожування і конфіскації злочинних грошей
Джерело фото: Reuters
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Рада ЄС і Європарламент домовилися у вівторок, 12 грудня, про правила заморожування та конфіскації злочинних грошей. Про це повідомила пресслужба ради.

«Вигоди від злочинної діяльності приголомшливі. Тільки якщо уряди матимуть засоби повернути ці прибутки, вони матимуть шанс боротися з організованою злочинністю», - заявив міністр юстиції Іспанії, яка головує в Раді ЄС, Фелікс Боланьос.

Нова директива «встановлює мінімальні загальноєвропейські правила щодо відстеження, ідентифікації, заморожування, конфіскації та управління злочинним майном», зазначається в комюніке.

У Брюсселі розраховують, що це підвищить потенціал держав-членів ЄС у боротьбі з організованою злочинністю.

«Директива стосуватиметься широкого кола злочинів, таких як організована злочинність, тероризм, торгівля людьми та торгівля наркотиками. Він також передбачає зобов’язання держав-членів забезпечити, щоб органи влади, залучені до відстеження, заморожування та управління злочинними грошима, мали кваліфікований персонал і відповідні фінансові, технічні та технологічні ресурси», - йдеться в документі.

Запропоновані правила також застосовуватимуться до «порушення санкцій після ухвалення директиви щодо визначення кримінальних правопорушень і покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС».

«У результаті люди та компанії, які отримують прибуток від обходу санкцій, бачитимуть, як їхні доходи конфіскуються так само, як доходи торговців людьми чи наркокартелів», - пояснюють у Раді ЄС.

Тепер угода має бути схвалена представниками держав-членів у Раді (Coreper). У разі схвалення текст має пройти офіційний процес ухвалення як у Раді, так і в Європейському парламенті.

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