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Совет ЕС и Европарламент согласовали правила замораживания и конфискации преступных денег

18:20, 12 декабря 2023
В Брюсселе рассчитывают, что это повысит потенциал государств-членов ЕС в борьбе с организованной преступностью.
Совет ЕС и Европарламент согласовали правила замораживания и конфискации преступных денег
Источник фото: Reuters
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Совет ЕС и Европарламент договорились во вторник, 12 декабря, о правилах замораживания и конфискации преступных денег. Об этом сообщила пресс-служба совета.

«Выгоды от преступной деятельности ошеломляющие. Только если правительства будут иметь средства вернуть эти прибыли, они будут иметь шанс бороться с организованной преступностью», - заявил министр юстиции Испании, председательствующей в Совете ЕС, Феликс Боланьос.

Новая директива «устанавливает минимальные общеевропейские правила, касающиеся отслеживания, идентификации, замораживания, конфискации и управления преступным имуществом», отмечается в коммюнике.

В Брюсселе рассчитывают, что это повысит потенциал государств-членов ЕС в борьбе с организованной преступностью.

«Директива будет касаться широкого круга преступлений, таких как организованная преступность, терроризм, торговля людьми и торговля наркотиками. Он также предусматривает обязательства государств-членов обеспечить, чтобы органы власти, вовлеченные в отслеживание, замораживание и управление преступными деньгами, имели квалифицированный персонал и соответствующие финансовые, технические и технологические ресурсы», - говорится в документе.

Предложенные правила также будут применяться к «нарушению санкций после принятия директивы по определению уголовных правонарушений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС».

«В результате люди и компании, получающие прибыль от обхода санкций, будут видеть, как их доходы конфискуются так же, как доходы торговцев людьми или наркокартелей», - объясняют в Совете ЕС.

Теперь соглашение должно быть одобрено представителями государств-членов в Совете (Coreper). В случае одобрения текст должен пройти официальный процесс принятия как в Совете, так и в Европейском парламенте.

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