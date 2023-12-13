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Поджигали квартиры: в Одессе задержали банду злоумышленников во главе с «Путиным», видео

07:37, 13 декабря 2023
Главарем банды оказался житель Киевской области по прозвищу «Путин», который подыскивал исполнителей, предоставлял им адреса и давал указания по поводу поджогов.
Поджигали квартиры: в Одессе задержали банду злоумышленников во главе с «Путиным», видео
Фото: полиция
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В Одессе задержали банду злоумышленников во главе с организатором по прозвищу "Путин", совершивших серию поджогов квартир в городе. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как стало известно, в ноябре четверо наемников подожгли автомобильные шины у дверей двух квартир в многоэтажках в Киевском районе города. Жители домов самостоятельно потушили огонь и обратились в полицию. Правоохранители установили причастных к поджогу лиц, разыскали и задержали их в арендованной квартире в день совершения второго поджога. Ими оказались трое киевлян и херсонец.

Злоумышленники действовали "по заказу", а для повреждения чужого имущества распределили между собой роли. Один из них выполнял функции водителя, двое – непосредственно совершали поджог и снимали это с помощью мобильного телефона, чтобы иметь подтверждение выполнения заказа. Еще один фигурант в момент совершения преступления наблюдал за подъездом и в случае появления посторонних и должен был сообщить об этом сообщникам.

Полицейские провели обыски в съемной квартире и автомобиле, на котором они передвигались. При осмотре мобильных телефонов фигурантов, в одном из них было видео поджога, которое они отправили организатору преступления. Тот пообещал им за "работу" четыре тысячи долларов.

Возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Через несколько дней еще двое жителей Киевщины подожгли дверь двух квартир в многоэтажках Приморского и Киевского районов Одессы. К счастью, и в этот раз граждане также вовремя заметили возгорание и потушили их. По результатам принятых следственно-оперативных мер оперативники разоблачили и задержали поджигателей.

В ходе досудебного расследования полицейские установили и организатора поджогов. Им оказался житель Киевской области по прозвищу "Путин". Он подыскивал исполнителей, предоставлял им адреса, указания и советы по механизму совершения преступлений.

Полицейские собрали достаточно доказательств и уже сообщили ему о подозрении в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога, по предварительному сговору группой лиц.

Суд избрал всем меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Двое поджигателей вышли под залог, еще четверо вместе с организатором продолжают находиться под стражей. Всей преступной группе грозит до десяти лет лишения свободы.

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