Как военнослужащим забронировать билет на поезд: новый сервис от УЗ

«Укрзализныця» запустила сервис спецзаказа билетов для военных.

«Укрзализныця» запустила специальный сервис для военнослужащих, позволяющий приобрести проездной документ на поезд, даже если билеты раскуплены. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

«Отныне военнослужащие могут приобрести проездной документ, даже если поездка внезапная, например, на лечение, в командировку или к родным в долгожданный отпуск, а билеты уже раскупили», — отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

Забронировать билеты военнослужащие могут на сайте по ссылке.

Для этого нужно:

оставить заявку на сайте не позднее чем за 6 часов до отправления поезда;

выкупить билет в кассе не позднее 1 часа до отправления поезда.

Спецзаказ билетов доступен на 17 поездов, наиболее популярных среди военнослужащих. В частности, это маршруты в города, приближенные к зоне боевых действий, и обратно.

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