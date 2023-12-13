Як військовослужбовцям забронювати квиток на поїзд: новий сервіс від УЗ

«Укрзалізниця» запустила сервіс спецзамовлення квитків для військових.

«Укрзалізниця» запустила спеціальний сервіс для військовослужбовців, який дозволяє придбати проїзний документ на потяг, навіть якщо квитки розкуплені. Про це повідомляє пресслужба УЗ.

«Відтепер військовослужбовці можуть придбати проїзний документ, навіть якщо поїздка раптова, наприклад, на лікування, у відрядження або до рідних у довгоочікувану відпустку, а квитки вже розкупили», — зауважив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Забронювати квитки військовослужбовці можуть на сайті за посиланням.

Для цього потрібно:

залишити заявку на сайті не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда;

викупити квиток у касі не пізніше 1 години до відправлення поїзда.

Спецзамовлення квитків є доступним на 17 поїздів, найбільш популярних серед військовослужбовців. Зокрема, це маршрути до міст, наближених до зони бойових дій, і назад.

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