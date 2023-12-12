Кабінет Міністрів провів засідання – які рішення ухвалили 12 грудня

Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті МКІП за деякими програмами.

Джерело фото: kmu.gov.ua

У вівторок, 12 грудня, Кабінет Міністрів України провів засідання під час якого погодив призначення двох очільників обласних державних адміністрацій та двох голів районних держадміністрацій.

Як повідомив представник КМУ в Верховній Раді Тарас Мельничук також Урядом було:

– Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо звітування в рамках залучення міжнародної допомоги». Законопроектом пропонується внести зміни до ЗУ «Про захист інтересів субʼєктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», якими, зокрема, встановити, що: юридичні особи, які прямо або опосередковано мають у розпорядженні, отримують та використовують кошти міжнародної допомоги, подають фінансову звітність, аудиторські звіти та будь-які інші документи Міністерству фінансів України; для забезпечення прийняття такої звітності та інших документів щодо використання цих коштів від цих юридичних осіб Міністерство фінансів України створює автоматизовану інформаційну систему; критерії до субʼєктів аудиторської діяльності, які мають право надавати аудиторські послуги з обовʼязкового аудиту фінансової звітності юридичних осіб, які прямо або опосередковано мають у розпорядженні, отримують та використовують кошти міжнародної допомоги, та виконувати інші обовʼязкові завдання з перевірки використання цих коштів, встановлює Міністерство фінансів. Також передбачено внесення змін до ЗУ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», якими, серед іншого, визначено, що субʼєкти аудиторської діяльності, які згідно із законодавством мають право надавати юридичним особам, які прямо або опосередковано мають у розпорядженні, отримують та використовують кошти міжнародної допомоги, аудиторські послуги з обовʼязкового аудиту фінансової звітності та/або з виконання інших обовʼязкових завдань з перевірки використання цих коштів, подають до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю інформацію про надання таких послуг.

– Схвалено проект Закону «Про вихід з Угоди про взаємодію держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на випадок евакуації їх громадян з третіх країн у разі виникнення надзвичайних ситуацій». Законопроектом передбачено вихід України з Угоди про взаємодію держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на випадок евакуації їх громадян з третіх країн у разі виникнення надзвичайних ситуацій, вчиненої 12.04.1996 у Москві та ратифікованої Законом України від 05.11.1998 N 233-XIV.

– Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування публічних електронних реєстрів». Законопроектом пропонується внести до законів України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про Державний земельний кадастр» та ряду інших законів України в частині доповнення відомостей, що вносяться, зберігаються, обробляються та використовуються у відповідних реєстрах ідентифікатором базового реєстру - унікальним номером записи в Єдиному державному демографічному реєстрі.

– Внесено системні зміни до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, Порядку здійснення Міністерством юстиції контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, постанови КМУ від 28.02.2022 № 164 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану», що покликані удосконалити діяльність субʼєктів державної реєстрації і нотаріусів та створити більш зручні умови для надання ними послуг фізичним та юридичним особам. Зокрема, доповнено Порядок здійснення Мінʼюстом контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, новими критеріями для проведення моніторингу реєстраційних дій у реєстрах стосовно фізичних та юридичних осіб, до яких застосовано санкції відповідно до ЗУ «Про санкції», удосконалено процедуру проведення та оформлення результатів камеральної перевірки, унормовано питання проведення тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації та визначення його результатів для осіб, які мають намір здійснювати відповідну діяльність, у безпечних умовах. Передбачено набрання чинності з 01.01.2024 змінами до постанови КМУ від 28.02.2022 N 164 та постанови КМУ від 06.03.2022 N 209 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану», повʼязаних із припиненням дії раніше встановлених обмежень і заборон та процедури їх застосування.

– Внесено зміни до Положення про Державну інспекцію енергетичного нагляду України. Передбачено, що Держенергонагляд відповідно до покладених на нього завдань: забезпечує здійснення адаптації національного законодавства до законодавства ЄС з питань, що належать до його компетенції; виконує в межах повноважень, передбачених законом, заходи щодо імплементації в національне законодавство положень міжнародних договорів, стороною яких є Україна; здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до його компетенції; здійснює у межах повноважень, передбачених законом, заходи щодо впровадження та функціонування електронного документообігу; впроваджує в межах компетенції технології цифрових трансформацій та бере участь у здійсненні заходів, передбачених Концепцією впровадження «розумних мереж» в Україні до 2035 року; розробляє пропозиції до Національної програми інформатизації в частині цифровізації діяльності Держенергонагляду та забезпечує її виконання; здійснює державний енергетичний нагляд за дотриманням встановленого нормативно-правовими актами та нормативними документами з питань електроенергетики порядку застосування оператором системи передачі, оператором системи розподілу та електропостачальником графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання; здійснює державний енергетичний нагляд за технічним станом та організацією експлуатації когенераційних установок, випробуванням та ремонтом. Також оптимізовано діяльність Держенергонагляду щодо участі в заходах державного нагляду (контролю), забезпечення рівного правового статусу жінок і чоловіків.

– Затверджено, відповідно до абзацу третього частини шостої статті 20 ЗУ «Про охорону прав на сорти рослин», з метою забезпечення виконання зобовʼязань України у сфері європейської інтеграції та права ЄС Порядок затребування дослідних зразків батьківських компонентів , що є складовими компонентами об’єкта заявки на сорт. Порядок визначає випадки та процедуру затребування Мінагрополітики дослідних зразків батьківських компонентів, що є складовими компонентами обʼєкта заявки на сорт. Визнано такою, що втратила чинність постанову КМУ від 19.09.2018 N 756 «Про затвердження Порядку затребування зразків посадового матеріалу батьківських компонентів обʼєкта заявки».

– Затверджено, відповідно до частини першої статті 19 ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності», Порядок проведення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування планових та позапланових перевірок додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 16.03.2016 N 182 «Про затвердження Порядку проведення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування планових та позапланових перевірок додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування».

– Здійснено вихід України з Угоди про співробітництво у сфері забезпечення промислової безпеки на небезпечних виробничих обʼєктах, учиненої 28.09.2001 у Москві, та Протоколу про внесення змін та доповнень до Угоди про співробітництво у сфері забезпечення промислової безпеки на небезпечних виробничих обʼєктах від 28.09.2001, вчиненого 18.10.2011 у Санкт-Петербурзі.

– Внесено зміни до переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях. Визначено Міністерство фінансів, Міністерство закордонних справ, Міністерство економіки за участю Національного банку центральними органами виконавчої влади, відповідальними за виконання зобовʼязань, що випливають із членства України в Банку розвитку Ради Європи.

– Внесено зміни до постанови КМУ від 28.07.2010 N 672 «Про утворення Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості» і розпорядження КМУ від 26.07.2022 N 683 «Деякі питання управління обʼєктами державної власності» з метою подальшої приватизації єдиних майнових комплексів державних підприємств «Ічнянський спиртовий завод» та «Червоненський завод продтоварів». Виключено зазначені державні підприємства із переліку державних підприємств і обʼєднань спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства і підлягають реорганізації шляхом приєднання до Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості. Доповнено перелік єдиних майнових комплексів державних підприємств, установ та організацій, що передаються до сфери управління Фонду державного майна з метою їх подальшої приватизації, позицією «державне підприємство «Ічнянський спиртовий завод».

– Затверджено, відповідно до частин другої і третьої статті 17-1 ЗУ «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» на виконання до ЗУ від 01.12.2022 N 2801-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації», вимоги до форматів удосконалених електронних підписів та печаток, які використовуються для надання електронних публічних послуг; вимоги до створення та перевірки удосконалених електронних підписів та печаток, що базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів.

– Затверджено з метою реалізації положень ЗУ «Про акціонерні товариства» Положення про наглядову раду приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго».

– Затверджено Порядок функціонування інформаційно-комунікаційної системи донорства крові. Порядком визначено завдання та функціональні можливості системи єКров, загальні вимоги до обробки інформації та документів у системі єКров, вимоги до реєстрації користувачів, доступу користувачів до інформації та документів у системі єКров, її адміністрування. Внесено зміни до постанови КМУ від 17.02.2023 р. N 143 «Про створення інформаційно-комунікаційного комплексу системи крові», зокрема, щодо створення Реєстру ліцензій із заготівлі та тестування донорської крові та компонентів крові; функціонування публічних електронних реєстрів, необхідних для виконання функцій, повʼязаних із донорством крові та компонентів крові, у складі системи єКров.

– Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству культури та інформаційної політики за деякими програмами. Передбачено, що у 2023 році обсяг фінансової підтримки, що надається для покриття поточних витрат, не забезпечених власними доходами, не повинен перевищувати для: національних та державних циркових підприємств, які мають будівлі (споруди, приміщення) для публічного показу творів циркового мистецтва, 68 відсотків фактичного обсягу валового доходу, одержаного за підсумками року; національних театрів і концертних організацій, які мають будівлі (споруди, приміщення) для публічного показу творів театрального та музичного мистецтва, 93 відсотки фактичного обсягу валового доходу, одержаного за підсумками року; національних художніх колективів і концертних організацій, які мають будівлі (споруди, приміщення) для публічного показу і виконання творів музичного мистецтва, що є памʼятками архітектури державного значення, надають приміщення релігійним громадам для забезпечення їх діяльності, 97 відсотків фактичного обсягу валового доходу, одержаного за підсумками року. Доповнено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству культури та інформаційної політики за деякими програмами, Переліком національних та державних циркових підприємств, національних театрів, національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету у 2023 році.

– Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 29.12.2010 N 1259 «Про затвердження Порядку ведення реєстру науково-дослідних і дослідно-конструкторських (дослідницько-конструкторських) робіт для потреб космічної діяльності» з метою упорядкування інструментів державного регулювання господарської діяльності у сфері космічної діяльності через скасування довідки про внесення до реєстру науково-дослідних дослідно-конструкторських (дослідницько-конструкторських) робіт, які виконуються для потреб космічної діяльності.

– Внесено, з метою приведення у відповідність до ЗУ від 21.03.2023 N 2995-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обовʼязку та проходження військової служби», зміни до Положення про Міністерство оборони України. Передбачено, що Міноборони установлює співвідношення чисельності осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу за військовими званнями та граничні строки перебування таких осіб на посадах у Збройних Силах; визначає порядок направлення і строки перебування військовослужбовців Збройних Сил, у тому числі, в міжнародних організаціях; створює субʼєкти у сфері медіа, офіційні друковані видання тощо.

– Визнано такими, що втратили чинність, постанови КМУ від 30.01.2015 N 38 «Деякі питання підвищення рівня національної безпеки України», від 04.06.2015 N 367 «Про затвердження Порядку вʼїзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї», від 01.03.2017 N 99 «Про затвердження Порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції» та ряду інших постанов Уряду, що втратили актуальність після повномасштабного збройного вторгнення на суверенну територію України та діяли в умовах протидії збройній агресії РФ проти України, проведення антитерористичної операції та операції Обʼєднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ на території Донецької та Луганської областей.

– Прийнято рішення спрямувати частину коштів гранту, які надходять згідно з Грантовою угодою Мультидонорського трастового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (Проект «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (НОРЕ)») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку (що діють як адміністратор Мультидонорського трастового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України), вчиненою 05.09.2023, Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури за спеціальним фондом державного бюджету на нові бюджетні програми: в сумі 150 млн. гривень - для надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проекту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (НОРЕ)» для розроблення проектної документації для частково пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ багатоквартирних будинків; в сумі 18 млн. 750 тис. гривень - для реалізації проекту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (НОРЕ)» для забезпечення управління проектом та зміцнення інституційного потенціалу.

– Здійснено в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству соціальної політики на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання шляхом зменшення їх обсягу за програмою «Соціальний захист дітей та сімʼї» на 295 млн. 523,7 тис. гривень та збільшення їх обсягу за програмою «Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини» на 295 млн. 523,7 тис. гривень з метою вжиття заходів щодо уникнення соціальної напруги серед пільгових категорій студентів (курсантів) закладів фахової передвищої та вищої освіти та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

– Внесено зміни у додаток до розпорядження КМУ від 04.07.2023 N 596 «Про розподіл у 2023 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення України», якими здійснено перерозподіл у 2023 році субвенції з державного бюджету на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення України між місцевими бюджетами Сумської та Чернігівської областей.

– Здійснено в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству юстиції на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання шляхом зменшення їх обсягу за програмою «Забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного субʼєкта та України, а також забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини» на 19 млн. 600,3 тис. гривень; зменшення їх обсягу за програмою «Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України» на 14 млн. 362,1 тис. гривень та збільшення їх обсягу за програмою «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги» на 33 млн. 962,4 тис. гривень з метою часткового забезпечення виконання центрами з надання безоплатної правничої допомоги контрактних зобовʼязань перед адвокатами за надані послуги безоплатної вторинної правничої допомоги.

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