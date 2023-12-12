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  1. В Украине

Украина уже побила два рекорда энергопотребления за отопительный сезон – Денис Шмыгаль

18:29, 12 декабря 2023
По словам Премьера, самыми высокими показатели были 7 и 11 декабря.
Украина уже побила два рекорда энергопотребления за отопительный сезон – Денис Шмыгаль
Источник фото: kmu.gov.ua
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В украинской энергосети возникает дефицит мощности, который приходится компенсировать привлечением аварийной помощи от европейских соседей. Об этом отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Правительства 12 декабря.

Премьер сообщил, что Украина уже побила два рекорда потребления за отопительный сезон. Самыми высокими показатели были 7 и 11 декабря.

«Украина вошла в устойчивый зимний температурный режим. Это означает, что нагрузка на нашу энергетическую систему возросла. И в то же время враг пытается нанести украинской энергетике наибольший вред», — сказал Премьер-министр.

«Сегодня каждый украинец может внести свой вклад в нашу энергетическую устойчивость. Для этого достаточно экономить электроэнергию, особенно в пиковые вечерние и утренние часы. Разумное потребление поможет сбалансировать энергосистему и избежать плановых отключений», — подчеркнул глава Правительства.

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