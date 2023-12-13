В Одесі таксист пограбував та зґвалтував пасажирку

Чоловік напав на жінку, погрожуючи ножем.

В Одесі затримали таксиста за підозрою у пограбуванні да зґвалтуванні своєї пасажирки. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Зазначається, що чоловік вивіз пасажирку за місто, погрожував ножем, після чого зґвалтував і забрав понад вісім тисяч гривень, а потім витягнув із телефону жертви сім-картку, покинув жінку і поїхав.

Випадок стався, коли постраждала після роботи збиралася на таксі доїхати додому. Отримавши замовлення, водій передзвонив їй і запропонував змінити маршрут, нібито йому дорогою потрібно заїхати у справах додому.

Наступного дня після нападу поліція розшукала таксиста. У нього вилучили ніж і частину грошей постраждалої, решту суми він встиг витратити.

Раніше зловмисник був судимий за розбійний напад і автовикрадення.

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