АРМА нашло активы мошенников, которые зарабатывали на продаже несуществующего внедорожника для нужд ВСУ

Мошенники публиковали фиктивные объявления по продаже внедорожника для нужд ВСУ и получили около 250 000 гривен.

Агентство по управлению активами разыскало и выявило имущество мошенников, которые размещали фиктивные объявления о продаже внедорожников для военных нужд Вооруженных Сил Украины и получили на сделке около 250 000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

По требованию прокуратуры, сотрудники Агентства по управлению активами (АРМА) выполнили расследование и обнаружили активы лиц, причастных к мошеннической деятельности в Украине. Эти лица использовали онлайн-сервисы для размещения объявлений о продаже автомобилей, которые должны были идти на нужды Вооруженных Сил.

Во время передопросного расследования установлено, что мошенники, используя доверие граждан, присвоили средства, переведенные на приобретение внедорожника, и не передали обещанный автомобиль покупателям. В общем, эта группа лиц незаконно завладела примерно 250 000 гривен.

"Используя информационные и справочные системы, реестры и банки данных, работники Управления выявления и розыска собрали и проанализировали данные об имуществе лиц, а также наличие в их собственности других активов", - рассказал заместитель председателя АРМА Павел Великоречанин, добавляя: "В итоге сотрудники АРМА обнаружили объекты жилой недвижимости, принадлежащие онлайн-мошенникам".

Полученную информацию АРМА уже передала правоохранительным органам для проведения соответствующих мероприятий, в частности, ареста и последующей конфискации выявленных активов.

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