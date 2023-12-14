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  1. В Україні

АРМА знайшло активи шахраїв, які заробляли на продажі неіснуючого позашляховика для потреб ЗСУ

12:29, 14 грудня 2023
Шахраї публікували фіктивні оголошення з продажу позашляховика для потреб ЗСУ та отримали близько 250 000 гривень.
АРМА знайшло активи шахраїв, які заробляли на продажі неіснуючого позашляховика для потреб ЗСУ
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Агентство з управління активами розшукало та виявило майно шахраїв, які розміщували фіктивні оголошення щодо продажу позашляховиків для військових потреб Збройних Сил України та отримали на оборудці близько 250 000 гривень. Про це повідомляє пресслужба АРМА.

За вимогою прокуратури, співробітники Агентства з управління активами (АРМА) виконали розслідування та виявили активи осіб, які причетні до шахрайської діяльності в Україні. Ці особи використовували онлайн-сервіси для розміщення оголошень про продаж автомобілів, які мали йти на потреби Збройних Сил.

Під час передопитувального розслідування встановлено, що шахраї, використовуючи довіру громадян, привласнили кошти, переказані на придбання позашляховика, і не передали обіцяний автомобіль покупцям. Загалом, ця група осіб незаконно заволоділа приблизно 250 000 гривень.

«Використовуючи інформаційні та довідкові системи, реєстри та банки даних, працівники Управління виявлення та розшуку зібрали та проаналізували дані про майно осіб, а також наявність у їх власності інших активів», - розповів заступник голови АРМА Павло Великоречанін, додаючи:  «У підсумку співробітники АРМА виявили об’єкти житлової нерухомості, що належать онлайн-шахраям».

Отриману інформацію АРМА вже передала правоохоронним органам для проведення відповідних заходів, зокрема, арешту та подальшої конфіскації виявлених активів.

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