НАЗК затвердило новий Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків

У НАЗК пояснили, що змінилося для цієї категорії посадових осіб.

Джерело фото: nazk.gov.ua

У середу, 13 грудня, набрав чинності оновлений Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, у якому значно розширено коло посадовців, які обґрунтовано мають такі ризики.

Зокрема, до цього Переліку тепер входять:

керівники секретаріатів Верховної Ради України;

працівники Офісу Президента України, у тому числі державні службовці категорії «В»;

члени Рахункової палати, а також члени інших державних колегіальних органів;

керівники підприємств, які здійснюють діяльність у галузі містобудування, житлово-комунального господарства; використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля; соціально-економічного розвитку; транспорту та дорожнього господарства; управління майном, торгівлі та розвитку підприємництва, призначення яких (укладання контракту з якими) здійснює міський голова міста Києва та Севастополя;

члени наглядових рад господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50% акцій (часток) належить державі, державного або комунального господарського об’єднання, державної холдингової компанії;

заступники голів місцевих державних адміністрацій;

керівники та заступники ТЦК та СП АР Крим, областей, мм. Києва та Севастополя та керівники районних (об’єднаних районних) ТЦК та СП.

Що змінилося для цієї категорії посадових осіб?

стосовно осіб, які претендують на зайняття зазначених посад необхідно буде проводити спеціальну перевірку;

ці посадовці зобов’язані подавати до НАЗК повідомлення про суттєві зміни у майновому стані;

зазначені посадові особи при поданні декларацій повинні у першому розділі вказати, що вони займають посади з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків;

декларації, подані зазначеними посадовими особами, підлягають повній перевірці.

Відповідний наказ від 6 листопада 2023 року № 249/23 набирав чинності з дня офіційного опублікування - 13.12.2023.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.