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НАЗК затвердило новий Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків

12:58, 14 грудня 2023
У НАЗК пояснили, що змінилося для цієї категорії посадових осіб.
НАЗК затвердило новий Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків
Джерело фото: nazk.gov.ua
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У середу, 13 грудня, набрав чинності оновлений Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, у якому значно розширено коло посадовців, які обґрунтовано мають такі ризики.

Зокрема, до цього Переліку тепер входять:

  • керівники секретаріатів Верховної Ради України;
  • працівники Офісу Президента України, у тому числі державні службовці категорії «В»;
  • члени Рахункової палати, а також члени інших державних колегіальних органів;
  • керівники підприємств, які здійснюють діяльність у галузі містобудування, житлово-комунального господарства; використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля; соціально-економічного розвитку; транспорту та дорожнього господарства; управління майном, торгівлі та  розвитку підприємництва, призначення яких (укладання контракту з якими) здійснює міський голова міста Києва та Севастополя;
  • члени наглядових рад господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50% акцій (часток) належить державі, державного або комунального господарського об’єднання, державної холдингової компанії;
  • заступники голів місцевих державних адміністрацій;
  • керівники та заступники ТЦК та СП АР Крим, областей, мм. Києва та Севастополя та керівники районних (об’єднаних районних) ТЦК та СП.

Що змінилося для цієї категорії посадових осіб?

  • стосовно осіб, які претендують на зайняття зазначених посад необхідно буде проводити спеціальну перевірку;
  • ці посадовці зобов’язані подавати до НАЗК повідомлення про суттєві зміни у майновому стані;
  • зазначені посадові особи при поданні декларацій повинні у першому розділі вказати, що вони займають посади з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків;
  • декларації, подані зазначеними посадовими особами, підлягають повній перевірці.

Відповідний наказ від 6 листопада 2023 року № 249/23 набирав чинності з дня офіційного опублікування - 13.12.2023.

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