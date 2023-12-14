НАЗК затвердило новий Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків

У середу, 13 грудня, набрав чинності оновлений Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, у якому значно розширено коло посадовців, які обґрунтовано мають такі ризики.
Зокрема, до цього Переліку тепер входять:
- керівники секретаріатів Верховної Ради України;
- працівники Офісу Президента України, у тому числі державні службовці категорії «В»;
- члени Рахункової палати, а також члени інших державних колегіальних органів;
- керівники підприємств, які здійснюють діяльність у галузі містобудування, житлово-комунального господарства; використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля; соціально-економічного розвитку; транспорту та дорожнього господарства; управління майном, торгівлі та розвитку підприємництва, призначення яких (укладання контракту з якими) здійснює міський голова міста Києва та Севастополя;
- члени наглядових рад господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50% акцій (часток) належить державі, державного або комунального господарського об’єднання, державної холдингової компанії;
- заступники голів місцевих державних адміністрацій;
- керівники та заступники ТЦК та СП АР Крим, областей, мм. Києва та Севастополя та керівники районних (об’єднаних районних) ТЦК та СП.
Що змінилося для цієї категорії посадових осіб?
- стосовно осіб, які претендують на зайняття зазначених посад необхідно буде проводити спеціальну перевірку;
- ці посадовці зобов’язані подавати до НАЗК повідомлення про суттєві зміни у майновому стані;
- зазначені посадові особи при поданні декларацій повинні у першому розділі вказати, що вони займають посади з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків;
- декларації, подані зазначеними посадовими особами, підлягають повній перевірці.
Відповідний наказ від 6 листопада 2023 року № 249/23 набирав чинності з дня офіційного опублікування - 13.12.2023.
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