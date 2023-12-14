Собор Паризької Богоматері, який постраждав від масштабної пожежі, захистять унікальною протипожежною системою

Собор буде оснащений системою випаровування, яка зараз встановлена під дахом і на шпилі.

Паризький Нотр-Дам-де-Парі, який постраждав від пожежі у 2019 році, отримає унікальну систему захисту від вогню. Вона має вберегти будівлю від повторення трагічних подій. Про це розповів президент громадської організації Rebuilding Notre-Dame de Paris Філіп Жост, пише The Local France.

За його словами, собор буде оснащений системою випаровування, встановленою під дахом і на шпилі. Вона негайно зупинить поширення будь-якої пожежі.

"Було вжито всіх запобіжних заходів для повного перегляду протипожежного захисту", – зазначив Філіп Жост.

Собор Паризької Богоматері планують відкрити 8 грудня 2024 року.

Нагадаємо, що масштабна пожежа у Соборі Паризької Богоматері трапилася 15 квітня 2019 року.



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