Собор Парижской Богоматери, пострадавший от масштабного пожара, защитят уникальной противопожарной системой

Собор будет оборудован системой испарения, которая сейчас установлена под крышей и на шпиле.

Пострадавший от пожара в 2019 году Парижский Нотр-Дам-де-Пари получит уникальную систему защиты от огня. Она должна уберечь здание от повторения трагических событий. Об этом рассказал президент общественной организации Rebuilding Notre-Dame de Paris Филипп Жост, пишет The Local France.

По его словам, собор будет оснащен системой испарения, установленной под крышей и на шпиле. Она немедленно остановит распространение любого пожара.

"Были приняты все меры предосторожности для полного пересмотра противопожарной защиты", - отметил Филипп Жост.

Собор Парижской Богоматери планируют открыть 8 декабря 2024 года.

Напомним, что масштабный пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.