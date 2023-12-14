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  1. В мире

Собор Парижской Богоматери, пострадавший от масштабного пожара, защитят уникальной противопожарной системой

15:30, 14 декабря 2023
Собор будет оборудован системой испарения, которая сейчас установлена под крышей и на шпиле.
Собор Парижской Богоматери, пострадавший от масштабного пожара, защитят уникальной противопожарной системой
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Пострадавший от пожара в 2019 году Парижский Нотр-Дам-де-Пари получит уникальную систему защиты от огня. Она должна уберечь здание от повторения трагических событий. Об этом рассказал президент общественной организации Rebuilding Notre-Dame de Paris Филипп Жост, пишет The Local France.

По его словам, собор будет оснащен системой испарения, установленной под крышей и на шпиле. Она немедленно остановит распространение любого пожара.

"Были приняты все меры предосторожности для полного пересмотра противопожарной защиты", - отметил Филипп Жост.

Собор Парижской Богоматери планируют открыть 8 декабря 2024 года.

Напомним, что масштабный пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года.

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