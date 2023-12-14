Метро закрыли, наземный транспорт стоит: киевляне в тревогу добираются на работу пешком, фото

В Киеве из-за тревоги жители возле закрытых станций метро добираются на работу пешком.

Источник фото: Киев Новости

В Киеве второй раз за сегодня объявлена воздушная тревога. И хотя от "Лыбедской" до "Демеевской" начал курсировать временный автобус на период закрытия метро, однако в тревогу наземным общественным транспортом добраться невозможной

В сети появились фото, как люди, которые должны были воспользоваться наземным маршрутом Демеевская-Лыбедская, были вынуждены добираться на работу пешком.

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