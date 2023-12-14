В столичной школе произошел пожар, фото

Из школы на свежий воздух были эвакуированы 665 детей и 60 работников.

В четверг, 14 декабря, в Святошинском районе столицы произошел пожар в школе по ул. Серповой. Об этом сообщили пресс-служба ГСЧС.

По словам спасателей, возгорание произошло в подвальном помещении учебного корпуса.

«В 10:30 пожар был ликвидирован на площади 5 кв. м. Из школы на свежий воздух было эвакуировано 665 детей и 60 работников», - говорится в сообщении.

В результате пожара никто не пострадал. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

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