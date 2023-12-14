У столичній школі сталася пожежа, фото

Зі школи на свіже повітря було евакуйовано 665 дітей та 60 працівників.

У четвер, 14 грудня, у Святошинському районі столиці сталася пожежа у школі, що на вул. Серповій. Про це повідомили пресслужба ДСНС.

За словами рятувальників, займання сталось в підвальному приміщенні навчального корпусу.

«О 10:30 пожежу було ліквідовано на площі 5 кв. м. Зі школи на свіже повітря було евакуйовано 665 дітей та 60 працівників», - сказано у повідомленні.

У результаті пожежі ніхто не постраждав. Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.

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