Метро закрили, наземний транспорт стоїть: кияни у тривогу добираються на роботу пішки, фото

У Києві через тривогу жителі біля закритих станцій метро добираються на роботу пішки.

Джерело фото: Київ Новини

У Києві вдруге за сьогодні оголошено повітряну тривогу. І хоча від «Либідської» до «Деміївської» почав курсувати тимчасовий автобус на період закриття метро, проте у тривогу наземним громадським транспортом дістатися неможливою

У мережі з’явилися фото, як люди, які мали скористатись наземним маршрутом Деміївська-Либідська, були змушені добиратись на роботу пішки.

Джерело фото: Київ Новини

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