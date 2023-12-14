НАПК утвердило новый Перечень должностей с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков

В среду, 13 декабря, вступил в силу обновленный Перечень должностей с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков, в котором значительно расширен круг должностных лиц, которые обоснованно имеют такие риски.
В частности, в этот Перечень теперь входят:
- руководители секретариатов Верховной Рады Украины;
- работники Офиса Президента Украины, в том числе государственные служащие категории «В»;
- члены Счетной палаты, а также члены других государственных коллегиальных органов;
- руководители предприятий, осуществляющих деятельность в области градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства; использование и охраны земель, природных ресурсов и охраны окружающей среды; социально-экономического развития; транспорта и дорожного хозяйства; управление имуществом, торговли и развития предпринимательства, назначение которых (заключение контракта с которыми) осуществляет городской голова города Киева и Севастополя;
- члены наблюдательных советов хозяйственного общества, в уставном капитале которого более 50% акций (долей) принадлежит государству, государственного или коммунального хозяйственного объединения, государственной холдинговой компании;
- заместители глав местных государственных администраций;
- руководители и заместители ТЦК и СП АР Крым, областей, мм. Киева и Севастополя и руководители районных (объединенных районных) ТЦК и СП.
Что изменилось для этой категории должностных лиц?
- в отношении лиц, претендующих на занятие указанных должностей, необходимо будет проводить специальную проверку;
- эти должностные лица обязаны подавать в НАПК уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии;
- указанные должностные лица при подаче деклараций должны в первой главе указать, что они занимают должности с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков;
- декларации, поданные указанными должностными лицами, подлежат полной проверке.
Соответствующий приказ от 6 ноября 2023 года № 249/23 вступил в силу со дня официального опубликования – 13.12.2023.
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