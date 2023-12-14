На Київщині суд покарав чоловіка, який зґвалтував племінницю

Чоловік у стані алкогольного сп’яніння зґвалтував 14-річні дівчину.

На Київщині суд визнав чоловіка винним у зґвалтуванні. Йому призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, у грудні 2019 року в Фастівському районі 14-річна дівчина прийшла в гості до свого рідного дядька. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, чоловік зачинив за племінницею двері та зґвалтував її.

«Молодший брат та подружка почули крики дівчини та через вікно побачили як засуджений ґвалтує неповнолітню. Діти зателефонували її матері, яка викликала поліцію», - сказано у повідомлені.

Наразі зловмисник перебуває під вартою.

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