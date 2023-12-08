Сину Байдена вдруге висунули обвинувачення в ухиленні від сплати податків

Федеральна прокуратура США висунула податкові звинувачення на суму щонайменше 1,4 мільйона доларів проти Гантера Байдена, сина президента США Джо Байдена. Це вже друге кримінальне обвинувачення стосовно ухилення від сплати податків, – повідомляє BBC.News.
Прокуратура пред'явила Хантеру Байдену дев'ять обвинувачень, які стосуються планування ухилення від сплати федеральних податків у період з 2016 по 2019 рік. Ці проступки включають несплату податків, неправдиві податкові декларації та ухилення від сплати податків.
Раніше у вересні цього року, Хантер Байден був обвинуваченим у федеральних звинуваченнях у нелегальному володінні зброєю в Делавері. І 53-річний син президента відмовився визнати себе винним у цій справі.
Білий дім у четвер ввечері утримався від коментарів щодо нових обвинувачень. Це сталося в період, коли республіканці в Конгресі активно досліджують ділові справи Хантера Байдена, що може стати ключовим фактором у процесі імпічменту президента Джо Байдена, який планує балотуватися на повторний термін наступного року.
Якщо Хантер Байдена визнають винним у справі про ухилення від сплати податків, йому загрожує до 17 років позбавлення волі.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.