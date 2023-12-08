Сину Байдена вдруге висунули обвинувачення в ухиленні від сплати податків

Цього разу Гантера Байдена звинувачують в ухиленні від сплати податків на суму щонайменше 1,4 мільйона доларів.

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Федеральна прокуратура США висунула податкові звинувачення на суму щонайменше 1,4 мільйона доларів проти Гантера Байдена, сина президента США Джо Байдена. Це вже друге кримінальне обвинувачення стосовно ухилення від сплати податків, – повідомляє BBC.News.

Прокуратура пред'явила Хантеру Байдену дев'ять обвинувачень, які стосуються планування ухилення від сплати федеральних податків у період з 2016 по 2019 рік. Ці проступки включають несплату податків, неправдиві податкові декларації та ухилення від сплати податків.

Раніше у вересні цього року, Хантер Байден був обвинуваченим у федеральних звинуваченнях у нелегальному володінні зброєю в Делавері. І 53-річний син президента відмовився визнати себе винним у цій справі.

Білий дім у четвер ввечері утримався від коментарів щодо нових обвинувачень. Це сталося в період, коли республіканці в Конгресі активно досліджують ділові справи Хантера Байдена, що може стати ключовим фактором у процесі імпічменту президента Джо Байдена, який планує балотуватися на повторний термін наступного року.

Якщо Хантер Байдена визнають винним у справі про ухилення від сплати податків, йому загрожує до 17 років позбавлення волі.

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