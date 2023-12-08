Білий дім готовий прийняти нові обмеження щодо міграції заради допомоги Україні – Reuters

У Білому домі обговорюють поступки в обмеженнях для тих, хто може подавати прохання про притулок.

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Адміністрація Джо Байдена розглядає можливість підтримки нових обмежень для тих, хто може подавати прохання про притулок, та розширення процесу депортації, як частину законопроекту про додаткове фінансування для України та Ізраїлю, – повідомило джерело виданню Reuters.

Білий дім та Конгрес США намагаються укласти угоду, яка включала б виділення військової допомоги для двох країн-союзників та одночасно стримувала нелегальну міграцію через американо-мексиканський кордон за тиждень до від'їзду законодавців на різдвяні канікули.

Республіканці відхилили підвищення фінансування для України без додаткових заходів, спрямованих на скорочення рекордної кількості мігрантів, які намагаються незаконно перетнути кордон США. Це призвело до складних переговорів, які об'єднали в основному непов'язані питання.

Президент Джо Байден, демократ, який має намір балотуватися на повторний термін у 2024 році, у середу заявив, що готовий зробити значні кроки у напрямку забезпечення безпеки кордону. Це стало відповіддю на те, що республіканці у Сенаті відкинули пакет фінансування Демократичної партії на 20 мільярдів доларів для кордонів.

Білий дім розглядає можливість підвищення стандартів для первинної перевірки притулку.

Також зазначається, що адміністрація Байдена може врахувати формулювання «безпечної третьої країни», що відмовляє в наданні притулку мігрантам, які проходять через інші країни на шляху до США.

Ще однією можливою угодою є розширення процесу швидкої депортації, відомого як «прискорене видалення». Ця система буде діяти в усій країні, а не тільки на кордоні.

Зазначається, що двопартійна група сенаторів, яка намагається досягти угоди, також обговорює обмеження кількості запитів на надання притулку. Офіційна позиція адміністрації Байдена стосовно цього обмеження залишається нез'ясованою.

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